COVID-19 võttis haistmismeele? Loe, kuidas eksperdid soovitavad seda taastada

Mida teha, kui COVID-19 on haistmismeelt oluliselt nõrgestanud?

Umbes 60% koroonaviirusega nakatunud inimestest on kogenud lõhna- ja maitsetaju häireid; umbes kümnendikul on need sümptomid jäänud pikemalt püsima.

Nüüdisaegne arstiteadus on seni lõhnataju kaotuse uurimisele vähe tähelepanu pööranud, mistõttu pole selle ravimisele keskendunud kliinilisi uurimusi eriti palju tehtud.

Rahvusvahelised eksperdirühmad on siiski võtnud analüüsida olemasolevaid tõendeid ning töötanud välja soovitusi SARS-CoV-2 ja muude viiruste põhjustatud haistmishäirete ravimiseks.