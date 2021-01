Eestis on tänaseks 4732 korrektselt vaktsineeritut

Sotsiaalministeeriumi andmeil on vaktsiine Eestisse jõudnud kuus partiid koroonavaktsiini kahelt eri tootjalt:

Kokku seega 50 340 doosi. Lisaks on eeloleval pühapäeval oodata 1200 doosi Moderna vaktsiini.

Täna hommikuse seisuga on vaktsineeritud 24 862 inimest, kellest 20 130 on saanud ainult esimese doosi ja 4732 on saanud mõlemad doosid.