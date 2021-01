Alexela ninanips Nestele: kui ikka õigesse asja panustanud ei ole, siis tulebki bensiinile etanooli sisse segada

Alexela juhatuse liige Alan Vaht leiab allolevas intervjuus, et olukorras, kus sõiduautode hulk lähema 20 aasta jooksul kahekordistub, tuleb leida viise, kuidas fossiilseid kütuseid tarbivate autode hulk alla tõmmata ja minna üle alternatiivsetele lahendustele.

Teie konkurent Neste on tõstatanud teema, et kütusemüüjad ei taha kuidagi bensiinile ja diislile seadusega nõutud biokomponenti lisada ja laveerivad kohustuse täitmisel. Milline on teie vastus sellele?

Vedelkütuse seaduse järgi on kõikidel kütuseettevõtetel kohustus - täita tuleb biokütuse kohustus selliselt, et oma enda portfellis müüdavate transpordikütuste osas oleks biokohustus täidetud 10 protsendi ulatuses.

Siin ei saa mitte kellelgi olla mingisugust vaidlust selle üle, kas keegi kusagil hiilib millestki mööda. Kõik täidavad oma kohustust. Küsimus on, milliste vahenditega.

Minu konkreetne küsimus teile ongi: kas Alexela müüdav bensiin ja diisel sisaldavad biokomponenti või on need 100 protsenti täisfossiilsed?

Need on 100 protsenti täisfossiilsed ja ei sisalda biokomponenti. Meie bensiin ei sisalda etanooli ja diislikütus ei sisalda biodiislit.

Nii et te oletegi valinud selle tee, mille suhtes Neste on ülikriitiline: bensiin ja diisel jäetakse biokomponentidest vabaks ja seaduse nõue on täidetud sellega, et müüakse biogaasi või elektrit?

Täpselt nii. Eesti vedelkütuseseadus, mis paneb biokohustuse kütuseettevõtetele, on kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga, ja direktiiv räägib, et iga transpordikütuste osas peaks taastuvate kütuste osakaal olema 10 protsenti. Transpordikütused on meil elekter, bensiin, diislikütus, CNG, biometaan ja nende ulatuses tuleb täita oma 10 protsendi kohustus.