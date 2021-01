EL tootis mullu rohkem taastuvat kui fossiilkütustepõhist energiat

Kivisöe- ja tuumaenergia – need on eraldi kategooriad – osakaalud aga langesid mulluses arvestuses vastavalt 20% ja 10%-ni.

Gaas on oma suhtelise odavuse tõttu siiski euroliidus endiselt levinud energiaallikas. Selle kasutus küll langes mullu 4%, aga tulemus ületab 2015. aasta oma endiselt 14 protsendi võrra.

Kreeka, Holland ja Poola kasutasid energiatootmiseks gaasi isegi tunamullusest enam. See tähendab, et tuul ja päike trügivad energiatootmises pigem kivisöe, mitte gaasi asemele. Biomassi- ja hüdroenergia kasutus on samas viimase kolme aasta jooksul pigem paigalseisus, mitte laienemas.