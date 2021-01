Doktoritöö: bokserite sagedast südamehaigust saab paremini avastada

Oma peatselt kaitsmisele tulevas doktoritöös keskendus ütles töö autor Paul Fridtjof Mõtsküla peamiselt ühele kindlale lihashaigusele nimega arütmogeenne parema vatsakese kardiomöopaatia (ARVC). "Maakeeli lahti seletades tähendab see arütmiat või rütmihäireid põhjustavat südamelihasehaigust, mis eeskätt tabab südant paremalt poolt," ütles ta Novaatorile .

Kuna lühikese mõõtmisajaga saadud tulemus võib olla mitmel moel vale, keskendus Mõtsküla 24 tunni pikkusele EKG-le ehk Holteri uuringule. "Me saame need 24 tundi salvestust läbi vaadata ja näha, kui palju erinevaid rütmihäireid on toimunud," seletab Mõtsküla.