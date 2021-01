INTERVJUU KÜTUSEMÜÜJAGA | Puust ja punaseks: kõik oluline biokütuse kasutamisest autodes

Forte uuris Neste Eesti esindajalt Risto Süllustelt värskemaid seisukohti biokütuse kasutamise osas. Muu hulgas heidab Sülluste kinda konkurentidele, kes seadustega laveerides nõudeid ei täida, ning riigile, kelle selgitustöö on jätnud soovida.

Neste on avaldanud arvamust, et saab ärilises mõttes aru, mis on konkurentide 100-protsendilise fossiilse kütusele truuks jäämise tagamaad. Selgitage palun, millised on ärilised tagamaad on - millise ärilise eelise annab kütusemüüjale biokütuse mittekasutamine - kust see eelis tuleb?

Kuna Eesti seadused ei kohusta kütusemüüjaid lisama transpordikütustesse biokomponenti füüsiliselt, vaid lubavad nõude täita statistiliselt, lõi olukord hea pinnase osadele turuosalistele müüa biolisanditega kütuste asemel täisfossiilseid kütuseid ning täita bionõude rohegaasi ja elektri müügiga, mida ka Eesti riik täna väga tugevalt subsideerib.

Eesti osad kütusemüüjad leidsid siin võimaluse vastuvoolu ujumiseks ning asuti jõuliselt propageerima täisfossiilsete kütuste kasutamist alates ajast, kui Eestis hakkas kehtima biolisandi kohustus.

Siit alates näitas müügistatistika tarbijate eelistuste märkimisväärset pööret fossiilsete kütuste müüvate ettevõtete kasutamise poole ning kasvas hüppeliselt Eesti inimeste hirm etanooli sisaldavate bensiinide ees.

Sellest on ka ajendatud konkurentide tegevus - müüa toodet, mida tarbija on hakanud eelistama teadmatuse ja vähese selgitustöö tõttu.

See aga ei ole õige, sest minnes tagasi fossiilsete kütuste propageerimise juurde, teeb Eesti oma keskkonna väärtustamisel vähikäigu. Nii kütusemüüjad kui ka riik tervikuna peavad tarbijat keskkonnateemadel harima ja suunama alternatiividele, mitte liikuma äriliste ambitsioonide elluviimiseks tagasi fossiilsete kütuste propageerimise juurde.