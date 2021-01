Autohinnang: Mercedes eVito Tourer – jah, ka kaubik võib olla elektriauto

Veidi vähem kui 300 kilomeetrit oli number, mille värviline näidikuteplokk mulle silme ette kuvas, kui end e-Vito Toureri kõrgel esiistmel mugavalt sisse olin seadnud. Seda talveoludes ja arvestades asjaoluga, et tegemist on masinaga, mille täismass on 3,5 tonni ja pikkus 5,1 meetrit. Suvel lubab tootja koguni kuni 360-420- kilomeetrist kombineeritud jääkläbisõitu.

Aku on masinal võimsusega 90 kWh. Mis tähendab, et Eleporti tavalises 50 kW laadimispunktis sai veidi enam kui kolmandik akust (33,2 kWh) täis 46 minutiga ehk 7,97 euroga. Tavapistikust laadides saab aku täis umbes 10 tunniga. Sisendiks on masinal CCS pistik ja asub see sõiduki esiosa vasakul küljel.

Nii et sõiduulatuse ja laadimisse osas on tegemist täiesti tavalise elektriautoga. Selle masina väärtus seisneb muus - selles, kuidas ja mida seda ligi 300 kilomeetrit läbides teha annab.

Nagu öeldud, siis inimesi mahub koos juhiga autosse vabalt kaheksa (istmeid saab vabalt enda soovide kohaselt lasta ümber paigutada, variante on palju). Ruumi on selleks tõesti palju, masin on 1,93 meetrit lai. Lisaks on auto tagaosas pagasiruum, mis avar nagu tantsusaal: 1,2 meetrit lai ja 699 cm pikk - pakiruumi kogumahutavuseks on 990 liitrit. Nii et mahutavuselt ideaalne masin suurema seltskonna sõidutamiseks linnas ja selle lähiümbruses (ka katusele saab panna kuni 150 kg ulatuses kraami).

Tavalise Vito Toureriga võrreldes ei ole salongi mahutavus seejuures sugugi vähenenud, kuna akud on paigaldatud põranda alla ja seejuures keskele - nii et kadu ei taba ka juhitavust.

Teiseks peaks rääkima paar sõna selle kohta, mis mõtted selle masina roolis olles tekkisid. Selle masina juht on juht kõrgel, palju kõrgemal kui sõiduautode ja enamike linnamaasturite juhte - nii et ülevaade liikluses toimuvast on lihtsalt suurepärane. Ka kliirens on kõrge, nii ei tekkinud ka Kõrvemaa sügavarööpalistel lumistel metsateedel kordagi ohutunnet, et põhi võiks kannatada saada või masin sootuks kinni jääda.