Ajaloolane: naised olid Eestis võimul juba muinasajal

Mõõk oli tollal mitte ainult relv, vaid ka staatusesümbol. Kokku on näha, et tollase Eesti poliitikas tegutsesid küllap mõneti erilaadi rollides, aga samavõrd tipus nii naised kui ka mehed.

Enamik arheoloogilist infot pärineb tollastest matustest – need on ju maa sees säilinud. Siit on näha, et Rootsi või Läti naiste ehted erinesid oluliselt meeste omadest, naiste matused olid vaesemad ja neis ei leidunud võimule viitavaid esemeid.

Nagu arheoloog Marika Mägi on välja toonud, on Eesti tollasest arheoloogilisest materjalist näha hämmastav sugupoolte võrdsus. Nt sama aja Rootsis või Lätis oli pilt hoopis teine.

Sageli arvatakse, et enne 20. sajandit naised riigivalitsemises ei osalenud. Valdavas enamikus maailmast see enamasti nii oligi. Küll aga olid asjad teisiti 11.-13. sajandi Eestis.

Naiste võim Eestis on pikemas vaates naasmine juurte juurde. Tuhat aastat tagasi olid Eestis valitsejateks nii naised kui ka mehed ning just naised võisid olla need, kes andsid sõjapealikele ja teistele meestele käske, kirjutab Tallinna ülikooli ajaloodoktorant Kristjan Oad.

Nad asusid Viljandis. 1211. aastal astusid Viljandi ülikud ristiusku, ent 1223. aastal haarasid seal võimu mingisugused paganlikud sõjapealikud. Paganad võtsid muuhulgas kinni ka mõned kristlikud sõdurmungad, tipptasemel sõjamehed, keda hoiti seejärel vangis ja näljas.

Kirjelduse järgi jättis Emme esmalt mulje, et on samuti kristlaste vaenlane, ent korraldas siis vangis hoitud sõjameeste toitmise, et nende võitlusvõimet säilitada. Nähtavasti oli tema (äsjane) poliitiline positsioon selline, et tal oli võimalik võimuhaaranute autoriteeti sel moel õõnestada.

Kontekst viitab, et Emme ja Viliemes olid oma aja Eesti-Läti poliitika tipus: näiteks mitmeid läti sõjapealikke, kes olid sel ajal väga aktiivsed, samamoodi ei mäletatud. Igal juhul klapib see riimkroonika info, et samal ajal, kui Lätis andsid tooni mehed-sõjapealikud üksi, tegid Eestis poliitikat abikaasad üheskoos, arheoloogiliste jälgedega märkimisväärselt hästi kokku.

Uurijad on ammu märganud, et ajastu kuulsaim siinne kirjamees, Liivimaa Henrik, jättis mõnel puhul kirja panemata olulisi otsuseid teinud Eesti ülikute nimed. Samal ajal talletas Henrik ohtralt eesti, liivi, semgali jt ülikute nimesid.

Leidis märkimist, kui ristiusku astus Henriku jutustuses kõrvaline tegelane, liivi ülik Asso, või ka möödaminnes mainitud semgali ülikud Made ja Gayle.

Küsimus ei olnud ka ülikute etnilises kuuluvuses või hoiakutes: Henrik talletas nii ristiusku soojalt suhtuvate eesti ülikute Tabelini ja Kyriawane kui ka vihaselt paganlike Lembitu ja Meeme ning esmalt ristiusuvastase, siis kristliku Unnepewe nimed.

Ometi, kui ristiusku astusid sellesama Viljandi, aga ka Otepää või Valjala ülikud, siis rääkis Henrik Eesti otsustajatest ainult üldsõnaliselt. Samas pälvisid need sündmused Henriku suurt tähelepanu, need oli tema loos olulised ja tal oli nende kohta detailset infot. Miks siis Henrik kord eesti ülikute nimesid ära tõi, kord mitte?