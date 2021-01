TEST | Redmi juhtmeta kõrvaklapid Airdots 2 – eelkäijaga võrdlust ei kannata...

Uus teise põlvkonna Redmi Airdots aga on teistmoodi: mõlemad klapid võtavad mobiiliga otse ühendust. See peaks tähendama väiksemat viidet ja stabiilsemat ühendust. Nii ongi, YouTube'is viidet silmaga ei taju.

Uue põlvkonna klapid on vana põlvkonna omadega võrreldes täiesti identse välimusega. Mingit vahet pole. Karbis on kaasas vaid kummiotsikud, ei juhet, ei laadijat.

Kõlarielement on täpselt sama suur – 7,2 mm, aku kestab sama kaua – neli tundi, laadimiskapsel annab ka juurde sama kaua aega – kokku 12 tundi. Ainult et ühendus nutiseadmega peaks olema kiirem ja stabiilsem.

Kaasasolev juhend on hiinakeelne, kuid põhimõtteliselt on kõik niigi selge. Telefoni ja arvutiga ühendamine käib lihtsalt, klapid mängivad Spotifyt ja YouTube'i automaatselt sellest kohast, kus enne pooleli jäi (telefonis). Ainult et kas see on telefoni viga või muu probleem, kuid muusika aeg-ajalt katkeb ja siis taastub peale mõnesekundilist pausi.