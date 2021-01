Moderna: koroonaviiruse Lõuna-Aafrika tüvi vähendab vaktsiini mõju kordades

Ettevõtte teatel testib nüüd oma COVID-19 vaktsiini (mRNA-1273) täiendavat revaktsineerimist, et uurida võimalusi neutraliseerivaid tiitreid uute tüvede vastu suurendada. Ettevõte arendab välja ka booster-vaktsiini kandidaadi (mRNA-1273.351) tüve B.1.351 vastu.

Ühendkuningriigis 2020. aasta septembris avastatud SARS-CoV-2 B.1.1.7 variandil oli genoomis 17 mutatsiooni ja ogavalgus kaheksa mutatsiooni. Lõuna-Aafrikas avastatud variandil B.1.351 on kümme mutatsiooni, mis paiknevad ogavalgus. Mõlemad variandid on levinud kiiresti ja on seotud nakatumise suurenenud leviku ja suurema viiruskoormusega.