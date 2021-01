Eesti ei ole Ungari: otseläbirääkimisi Venemaaga koroonavaktsiini Sputnik hankimiseks ei tule

Ungari teatas möödunud nädalal, et on esimese Euroopa Liidu riigina andnud Sputnik V või ka Gamaleya nime kandva koroonavaktsiini kasutamiseks erandliku ja ajutise - 6 kuud kehtiva - loa. Tootja teatel on tegemist 92-protsendise tõhususega vaktsiiniga, mida võib kuivas vormis säilitada toatemperatuuril ja mida tuleb igale inimesele süstida kahel korral. Lisaks peab Ungari läbirääkimisi Hiinaga sealse vaktsiini Sinopharm vaktsiini hankimiseks, mida oma elanikele süstib juba Serbia.

Kuidas on lood aga Eestiga, kes me oleme andnud põhimõttelise heakskiidu Eesti ühinemisele kõigi seitsme Euroopa Liidu ühishankes oleva vaktsiinitootja eelostulepingutega ning kus me oleme tänaseks saanud kordades vähem vaktsiine, kui olime esialgse graafiku alusel arvestanud?

Selgub, et Eesti omapäi midagi tegema ei hakka ning usaldab vaid Brüsselit.

„Eesti ja ülejäänud liikmesriigid on teinud kaalutletud otsuse saada esmalt uuele vaktsiinile parim teaduslik hinnang, mida Euroopas võimalik saada, ning Euroopa Komisjoni müügiluba enne laialdasse kasutusse lubamist," ütles Fortele ravimiameti esindaja Kristi Sarap.

Täiendusena: oluline on teha kaalutletud valik vaktsiinide ostu osas ja seda on valitsus teinud. On mõistetav, et viiruse levikut tuleb piirata, aga arvestades uue vaktsiini laialdast kasutust, tuleb ka veenduda, et vaktsiinist saadav kasu ületab riskid ja selles veendumiseks on vaja teaduslikke tõendeid vaktsiini kohta.

Tema sõnul saavad vaktsiinide kvaliteeti hinnata vaid Euroopa parimad eksperdid ja kui andmed võimaldavad teha vaktsiinile positiivse otsuse, saab vaktsiin Euroopas müügiloa.

„Ei saa välistada, et kunagi saab Euroopa ravimiamet hakata ka Sputnik V müügiloa taotlust hindama ja siis tehakse seda nagu teistegi koroonavaktsiinide puhul - läbi eelhindamise, mis võimaldab kiiremini müügiloani jõuda," ütles Sarrap.

Ta märkis, et Sputnik V koroonavaktsiini tootja on Euroopa Ravimiametiga teaduslikel teemadel juba ka aru pidanud.

Tänahommikuse seisuga oli Eestis Pfizer/BioNTech vaktsiiniga vaktsineeritud 26 126 inimest, neist 23 722 on vaktsineeritud esimese doosiga ja 2404 inimest on vaktsineeritud kahe doosiga.