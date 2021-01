Kiirlaenu pakkuja veebilehel avastati ohtlik turvanõrkus

Ta märkis, et sellise nõrkuse korral ei saa inimene teha enda kaitseks mitte midagi - kõik hoovad on teenusepakkuja käes. Puudustele saab ka kiiremini jälile, kui teenusepakkujad logivad ja filtreerivad lehel toimuvaid päringuid. Kõik riiklike autentimisteenuseid kasutavad ettevõtted peaksid üle vaatama veebiserveri seadistuse ning veenduma, et lähtutakse viimastes juhendites toodust. Uued juhendid on leitavad portaalist www.id.ee.