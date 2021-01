Ootus uuele IT-ministrile: kiired lahendused 5G ja välistööjõu probleemidele

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) president Andre Krull ütles Fortele, et uues koalitsioonilepingus on kõik ootused kirja pandud ja küsimus taandub paljuski prioriteetide seadmisele ja praktilisele elluviimisele.

Andres Sutt ise on öelnud, et tal on kaks prioriteeti. Esiteks tahab ta aidata koroonakriisis kõige valusamalt pihta saanud sektoritel kriis üle elada - seda jätkuvate riiklike toetuste abiga. Teiseks rääkis ta soovist muuta Eesti atraktiivsemaks välisinvesteeringute piirkonnaks. Lisaks mainis Sutt kvaliteetseid digiteenuseid ja soovi, et ajalehed igale poole soovijateni jõuaksid.