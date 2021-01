Apple hoiatab: uus iPhone 12 häirib südamestimulaatorite tööd

Ettevõtte üldine soovitus on: hoidke oma iPhone 12 ja MagSafe lisavidinad meditsiiniseadmeist ohutus kauguses.

Apple selgitab on teates, et iPhone 12 sisaldab nii magneteid kui ka elektromagnetvälju tekitavaid komponente ja raadioid. Ettevõte teatas ka, et kõik magneteid sisaldavad ka laadijad MagSafe Charger ja MagSafe Duo Charger. „Need magnetid ja elektromagnetväljad võivad meditsiiniseadmeid häirida," teatas Apple.

"Meditsiiniseadmed, nagu implanteeritud südamestimulaatorid ja defibrillaatorid, võivad sisaldada andureid, mis reageerivad lähikontaktis magnetile ja raadiosaatjale," seisab Apple'i teates. „Vältimaks võimalikke koostoimeid nende seadmetega, hoidke oma iPhone'i ja MagSafe'i lisaseadmeid ohutus kauguses (enam kui 15 cm kaugusel ja juhtmevaba laadimise korral enam kui 30 cm kaugusel). Konkreetsete juhiste saamiseks pöörduge siiski oma arsti ja seadme tootja poole."

Defibrillaatorid on seadmed, mis taastavad inimese normaalsed südamelöögid, saates sellele elektrilisi impulsse. Nad võivad isegi aidata südamel uuesti tööle panna, kui see on seiskunud. Südamestimulaatorid aitavad elektriliste impulsside abil aga südametel normaalse sageduse ja rütmiga lüüa ning tagavad südamekambrite töö sünkroonsuse.

Henry Fordi südame- ja veresoonte instituudi teadlased on leidnud tõendeid selle kohta, et iPhone 12 võib häirida ka implanteeritavaid kardioverteri defibrillaatoreid, mis on tuntud ka kui ICD-d. Tuvastati, et iPhone'i sisemuse tagaküljele paigaldatud magnetite riba (et see haakuks MagSafe laadijaga) võib ka meditsiiniseadmed seisata.

Apple tunnistab, et iPhone 12-s on rohkem magneteid kui varasemates iPhone'i mudelites.

"Kui kahtlustate, et iPhone või mõni MagSafe lisaseade häirib teie meditsiiniseadet, lõpetage oma iPhone'i või MagSafe'i tarvikute kasutamine," kirjutas Apple.