Tamm räägib, et eelkõige saab meie ajaloolistele hoonetele saatuslikuks ressursside puudumine, kuid isegi kui ressursid leitakse, siis annab siinne bürokraatia sageli viimase hoobi.

Eestis on hulk lagunevaid kiriku-ja mõisahooneid, mõnedest on juba ainult seinad järgi. Mida teha, et see kultuuripärand järeltulevatele põlvedele säiliksid?

Kui vaadata 2020. aasta Kirikute Nõukogu väljaannet „Teeliste kirikud", siis kõigi konfessioonide peale on koos Peterburi Jaani Kiriku ja Petseri luteri kirikuga 451 pühakoda. Ja kui sinna juurde liita veel need, mis on varemetes, siis on neid palju. Hea, kui me suudaks neidki säilitada, millel on kasutaja koguduse näol ning mis on ka teatud aegadel lahti.

Kas pühakodade säilitamisel peab silmas pidada ka seda millistel on suurem ajalooline, kunstiline ja kultuuriline väärtus?

See on meil reguleeritud Muinsuskaitseseadusest tulenevaga - kui sinna on juba sattunud, siis loetakse seda kõrgemaks kategooriaks. Sellest hakkavad aga suured hädad.

Mälestisi on palju ja mälestiste registris, mille põhjal riik on kohustatud rahastama ning hooldama, pole need mitte kuidagi diferentseeritud. Kas mõni mõisahoone on väärtuslikum kui mõni kirik? Kas kirik on väärtuslikum kui linnusevare? Ja nii edasi. Nõukogude ajal oli see lahendatud nii, et need olid kategooriatesse jagatud ning riikliku kaitse all oli 594 objekti ja kõik ülejäänud arhitektuurimälestised olid kohaliku kaitse all. Lisaks olid linnakeskkonnad ja miljööväärtuslikud alad.

Kaitse peaks põhinema kogukonnal, kes neid objekte kasutavad, vastasel korral on tegemist muuseumiga. Kust lõppeb see piir, kus on mälestis, mis on pühakoda ja kus on mälestis, mis on muuseum või miski muu asi. See töö on Eestis kõik tegemata!