Dinosauruse tagasitoomine: unistus elab edasi

Selle üle, kas elluäratamise suhtes on põhjust optimistlik olla, peavad otsustama uued meetodid: steriilne fossiilijaht ja tehiskivististe valmistamine, vahendab ajakiri Imeline Teadus.

Maski, laiaäärelise kübara ja siniste kummikinnastega ameeriklasest paleontoloog Evan Saitta meenutab pigem pandeemia ajal poes sisseoste tegevat meest kui välitööd tegevat teadlast.

Saitta seisab Kanada Dinosaur Provincial Parki kõnnumaal – paigas, mida tuntakse paljude dinosauruse­kivististe poolest. Sealt on avastatud lausa 58 varem tundmata dinosauruseliiki ning üle poole tuhande loomafossiili on viidud maailma muuseumidesse.

Saurusekivististe „kullaväljal“ viibimise tõttu ongi Saitta kaitserõivais. Asi pole selles, et ta ise kardaks mõnda haigusse nakatuda, vaid vastupidi, varustus peab kaitsma hoopis kivistisi tema eest.

Tuleb vältida, et Saitta DNA leiumaterjalisse satuks. See võiks põhjustada korraliku segaduse, sest just nimelt DNAd – sauruste oma – Saitta iidsetest luudest otsib.

Saitta tahab tuua selgust teravasse teadusvaidlusse. Ühes leeris on teadlased, kes on enda väitel teinud viimaseil aastail sensatsioonilisi leide.

Enda väitel on nad dinosauruste säilmeist leidnud pehmete kudede jäänuseid: veresooni, rakke, valke ja isegi DNAd ehk pärilikkusmaterjali. Teisel pool veelahet on teadlased, kelle väidete kohaselt on avastused raskesti tõendatavad, tulemusi ei ole piisavalt kontrollitud ja on ebatõenäoline, et mitte öelda võimatu, et nii õrn materjal võiks maa sees vastu pidada miljoneid aastaid.

Evan Saitta, kes on kudede lagune­mise ja kivistumise asjatundja, kuulub teise leeri, aga tema ei rahuldunud pelgalt argumentide lugemisega. Tema asus küsimusele lõpliku vastuse saamiseks ise DNA jahile.

Mängus on palju. Kui peaks selguma, et luud võivad tõepoolest miljonite aastate vanust DNAd sisaldada, puhuks see elu sisse ammu kõrvale heidetud unistusele dinosaurused uuesti ellu äratada.