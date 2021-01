Reovesi pajatab: koroonaviirus lähinädalatel alla ei anna

Koroonaviiruse seire reoveest aitab avastada varjatud koldeid, sest viirus ilmub reovette juba paar nädalat enne kliiniliste haigusjuhtumite tuvastamist. See tähendab, et reovees on inimeste haigestumus näha palju varem, kui nakatunud teste lähevad andma.