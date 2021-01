INTERVJUU LAHKUVA EKRE MINISTRIGA | Kredexi eest vastutanud Raul Siem: Kersti Kracht ei käinud mu ukse taga ja Hillar Teder ei ole eskimo

Tulete värskelt [intervjuu toimus eile pärastlõunal - AP] veel ametis oleva valitsuse viimaselt istungilt - mis tunded ja mõtted teid valdavad?

Valitsuse viimane istung oli kiire ja operatiivne. Väga suuri, põhimõttelisi ja ka rahalisi otsuseid ju ei tehtud ja seda tavaliselt ei tehta ka viimasel istungil. Peale lõunat ka kabinetiistungit ei toimu.

Tunded on nagu tunded ikka: siin majas sai päris palju tööd selle ca kaheksa kuu jooksul tehtud, päris palju asju sai käima pandud. Uuel valitsusel on sellevõrra lihtsam - mööda rada, mis on sisse tallatud, on alati parem ja efektiivsem käia.

Kahju on ainult sellest, et palju asju ei ole valitsuse lagunemise tõttu ise ära realiseerida, aga see on sellised valdkonnas paratamatu.

Lahkusite täna teiste ministritega kohtumiselt sõpradena või oli ka pilkude ärakeeramist?

Lähtudes COVIDi olukorrast osales enamus ministreid istungil üle videolingi, nii et silmsidet ei olnud. Aga seda võin küll öelda, et trotslikku pilkude vahetamist ei ole kunagi olnud. Valitsus on olnud väga üksmeelne ja töövõimeline kogu aeg, ka viimasel istungil osaleti väga vaoshoitult ja lugupidavalt.

Kas valitsuse lõpupidu tuleb, on majake kuskil kinni pandud?