VIDEO | Eesti Aasta auto 2021 on Porsche Taycan

Eesti turul on Taycan 2020. aastal müüdud elektriautode müügitabelis neljandal kohal. Auto sõiduulatus on 431-484 km, kiirendus 0-100 km/h on ligi 3 sekundit. Auto hind on sõltuvalt mudelist 83 400 kuni 187 000 eurot, see on ühtlasi esimene Porsche elektriauto.