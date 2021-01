VIDEO | Uus masin parandab löökaugud kümne minutiga

JCB masin aga lõikab spetsiaalse tööriistaga löökaugu ilusaks siledate servadega ruuduks, puhastab ala asfaldipudist ja kogub selle kokku, et see raisku ei läheks. Keskmise suurusega löökaugu korral vältab protsess vaid kaheksa minutit.

Puhastamine on oluline selleks, et täitematerjal kinnituks vanale asfaldile endale, mitte lahtisele klibule, ilusti piiritletud ala aga muudab vajaduse korral ka hilisemad parandustööd hõlpsamaks.

Hetkel on see masin saadaval vaid Ühendkuningriigis, kuid lootust on, et edu korral saab seda tellida ka mujale.