Vägevaid eelajaloolisi leide: 5000 aasta vanune kristall-pistoda

Montelirio kuppelhauana tuntud hauakamber kaevati välja aastatel 2007–2010. See koosneb 39 meetri pikkusest koridorist, mis on ühendatud 4,75 meetrise läbimõõduga peakambriga, kust viib kitsam koridor teise kambrisse.

Asjaolu, et leiud olid kuhjunud peakambri sissepääsu kõrvale, annab mõista, et seal toimus samamoodi ohverdamine nagu peakoridoris, kus leidus altarite ja muude ohvriandide, sh taimedega seonduvates kuhjades ka noolepäid, ehkki need olid kehvema kvaliteediga.