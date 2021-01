Arva ära: kes on USA suurim põllumaaomanik?

Gatesist teadaolevalt rikkamad on vaid teised tehnoloogiagurud Elon Musk ja Jeff Bezos – ja mine tea, kes hoiaks suurima kröösuse tiitlit siis, kui Gates ise ka viitsiks veel raha koguda, selmet seda pidevalt heategevuseks ja mitmel pool innovatsiooni taganttõukamiseks ära anda.

Ühes asjas aga teised tehnoloogiagurud tema vastu kindlasti ei saa – Bill Gates on tasapisi, aga kindlalt kujunenud suurimaks põllumaaomanikuks USAs.

Investoritele suunatud USA ajakiri The Land Report paljastas , et Gatesile kuulub 19 osariigis 242 000 põllu- ja 26 984 aakrit muuotstarbelist maad. (Vastavalt ligi 980 ja 110 ruutkilomeetrit.)

Suurem osa Gatesi maadest asuvad Louisiana ja Arkansas' osariikides, aga tal on 16 097 aakrit (65 km 2 ) ka oma koduosariigis Washingtonis.

Täpsemalt on Gatesi maatükid nii otseselt kui ka kaudselt Cascade Investment'i omaduses – see on firma, mille ta oma massiivse varanduse haldamiseks asutas.