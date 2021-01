Peugeot plaanib kõigist oma mudelitest teha ka sportversioonid

Esiteks lõpetati hiljuti PSA ehk Peugeot grupi ja FCA ehk Fiat - Chrysleri liitumine, mille tagajärjel sündis hiiglaslik Stellantise nime kandev uus ühing. Kuna selle võtmes on räägitud ka sellest, et nii mõnigi automark võidakse üldse tootmiselt kõrvaldada (räägitud on peamiselt Chryslerist ja Dodge 'ist), tundub ootamatu, et Peugeot hakkab tegelema sellise võrdlemisi mittekasumliku haruga nagu sportlikud autod.

Teine suur küsimärk on saastekvoodid, mis on Euroopas juba mõnd aega autotootjaid elektrifitseerimise ja hübridiseerimise poole surunud ning mis nüüd Joe Bideni valitsusaja algusega on ka viitega Ameerika Ühendriikidesse jõudmas. Õnneks tundub vähemalt Peugeot üle pika aja esimest väledikku nähes, et sellele küsimusele on neil vastus olemas.