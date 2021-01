FOTOD | Lumetorm Jaapanis päädis 134 auto ahelkokkupõrkega

Jälle kord on tegu näitega reeglist "valime teeoludele (ja rehvidele!) vastava sõidukiiruse", mille vastu ka Eestis tihti eksitakse. Kehtestatud kiiruspiirangutest aeglasemalt naljalt sõitma ju ei kiputa, kirjutab Accelerista.com .

Kuigi tormiks oldi Jaapanis isegi mingil määral valmis ning seda tõestab ajutiselt kõnealusel lõigul kehtestatud kiiruspiirang 50 km/h, ei olnud see siiski piisav. Lumetormi tõttu muutus nähtavus nullilähedaseks ja järgnes kaos.

See on lühikese aja jooksul juba mitmes lumetorm Jaapanis – eelmisel kuul jäi üle 2000 sõiduki tormi tõttu lumevangi. Päästetegevusse kaasati isegi Jaapani kaitsevägi, kes suunati lund koristama ning sõidukijuhtidele toitu, kütust ja tekke viima.

Jaapani puhul aitab lumekaose tekkimisele tõenäoliselt kaasa ka talverehvidega seotud seadusandlus. Esiteks pole Jaapanis ajavahemikku, mil talverehvid on kohustuslikud – on vaid kohustus “paigaldada talverehvid või lumeketid, kui teed on jäised või lumised.”