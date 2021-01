Tallinna loomaaias surnud lõvil tuvastati koroonaviirus

"Lisaks neerupuudulikkuse vaevustele ilmnesid loomal ka ülemiste hingamisteede haiguste sümptomid. Kuna on teada, et kaslased on koroonaviirusele vastuvõtlikud tehti lõvile post-mortem koroonatestid. Testide tulemused kinnitasid üllatuslikult, et lõvi oli nakatunud koroonaviirusesse," teatas loomaaed.