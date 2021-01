Amserv: hübriidid tulid, et jääda

Nõmmik tõi võrdlusena välja, et kui 2019 oli elektri- ja hübriidautode osakaal veel ca 7% kogu automüügist, siis aastal 2020 oli see juba üle 10%. Ka Amservi kogumüügist moodustavad hübriidid juba 40%.

"Meie enimmüüdud mudelitest, Toyota Corolla ja RAV4, on 50% hübriidid, aga näiteks esindustest välja minevate C-HR puhul on hübriide osakaal lausa 75%," ütles ta.

Nõmmiku sõnul on see märk sellest, et hübriidid on suutnud ennast Eesti kliimas tõestada ja esimeste hübriidide turuletuleku aegadel inimeste seas levinud skepsis ja umbusk ei ole ennast õigustanud.

"Hübriid on väga hea linnaauto, millega saab vajadusel ka pikemaid sõite ette võtta. Hübriidtehnoloogia areneb kiiresti ning näiteks Toyota autodes kasutusel olevad tehnoloogiad säästavad kütust juba ka maanteel sõites, rääkimata sellest, et neljanda põlvkonna hübriidid on võimelised sõitma elektri jõul kiirusel kuni 125 km tunnis," ütles ta.

Huvitava tendentsina toob Nõmmik välja hübriidautode kasvava populaarsuse ka äri- ja suurettevõtete hulgas.

"Ilmselt on siin mitu põhjust - ettevõtted mõõdavad oma keskkondlikku jalajälge ja on üha enam teadlikud sellest, millist mõju nad keskkonnale põhjustavad. Seepärast otsitakse viise, kuidas oma jalajälge vähendada ja olla seeläbi jätkusuutlikumad," õigustas Nõmmik hübriidide valikut.

Eelmise aasta seisuga oli maailmas 1,3 miljardit autot ning Nõmmiku sõnul on terve autotööstus tänaseks olukorras, kus turg on saavutanud maksimumi lähedase tootlikkuse ja autotootjad peavad üle vaatama oma senised ärimudelid.

"Autode jagamine on trend, millest on juba mõnda aega räägitud. Y- ja Z-generatsioonid hindavad autot lihtsalt teistmoodi," selgitas Nõmmik. "Kui varasemalt oli oluline autot omada, siis tänaseks on see vajadus asendunud sooviga kasutada autot, kui see vajadus peaks tekkima."