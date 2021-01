FOTOD | Siin see on: Mercedes esitles uut elektrilist linnamaasturit EQA

EQA perekonnast jõuab esimesena müügile mudel EQA 250, mille keskmine elektrikulu on 15,7 kWh/100 km, mille võimsus on 140 kW ja sõiduulatus NEDC standardi järgi 486 kilomeetrit.

"Kahekordne" liitium-ioonaku asub auto põhja all ning on osa kerestruktuurist, selle mahutavus on 66,5 kWh. EQA 250 hind algab Saksamaal 47 540,5 eurost.

Esituledes kasutatud sinine värv räägib samuti kuulumisest Mercedes-EQ perekonda. Ka LED-tagatulesid ühendab LED-valgusriba, muutes auto tagantvaates visuaalselt laiemaks. Registreerimismärgi koht on viidud kaitserauale. Sellele mudelile ainuomased on kahe- või kolmevärvilised kuni 20-tollised veljed, mõnel puhul kasutatakse velgedel rosé-kuldset või sinist värvi viimistluselemente.

EQA õhutakistustegur on Cd 0,28, selle saavutamiseks on kasutusele võetud paljud aerodünaamikat parandavad meetmed nagu näiteks väga sile, peaaegu täielikult kaetud põhi ja spetsiaalselt optimeeritud Aero veljed. Kõrgtehnoloogilisse termokontrollisüsteemi üks osa on soojuspump - ja selle paljude uuenduslike lahenduste hulka kuulub näiteks elektrijõuallika jääksoojuse ärakasutamine. Olemas on ka MBUX-i või Mercedes me telefonirakenduse abil eelseadistatav kliimaseade.