COVID-19 vaktsineerimine Tallinnas Foto: Rauno Volmar

Eestis on tänaseks tuvastatud üle kümne juhtumi, kus inimesed on haigestunud koroonaviirusest tingitud COVID-19-sse hoolimata sellest, et nad olid ühe korra vaktsineeritud Pfizeri vaktsiiniga.