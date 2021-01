Eesti soodes ja rabades on juba 90 kilomeetrit matkaradu

„RMK loodusrajad on erinevate katenditega, üks võimalikest lahenditest on libisemist takistav metallvõrk, kuid radade rekonstrueerimisel on see vaid üks võimalustest. Laudteid on soodes ja rabades kulgevatel radadel kokku 55,6 kilomeetrit," ütles Fortele RMK külastuskorralduse arendusjuht Jaak Jansen.