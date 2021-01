Kontrrevolutsionäär (vene k. контрреволюционер) - revolutsiooni vastane. Nõukogude Liidus 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni käigus võimule tulnud bolševike režiimi vastane. Tegelikkuses anti see staatus isikule, grupile või organisatsioonile sageli tühiste tegude, päritolu või valekaebuse alusel. Kontrrevolutsiooniline tegevuse laialivalguv ja julgeolekuteenistusele pea piiramatut voli andev definitsioon on antud Vene NFSV kriminaalkoodeksi (1926) paragrahvis 58-1: „Kontrrevolutsiooniliseks tunnistatakse iga tegevus, mis on suunatud tööliste ja talupoegade nõukogude võimu ja nende poolt NSV Liidu ja liiduvabariikide Põhiseaduse alusel valitud NSVL, liiduvabariikide ja autonoomsete vabariikide töölis-talupoegade valitsuste kukutamisele, õõnestamisele, nõrgendamisele või NSV Liidu välisturvalisuse ja põhiliste proletariaatliku revolutsiooni majanduslike, poliitiliste ja rahvuslike saavutuste õõnestamisele."

Natsionalist, kodanlik natsionalist (vene k. националист, буржуазный националист hukkamõistvalt) - rahvusliku teadvuse kandja, kes vastandab rahvuslikke tundeid ja motiive Nõukogude Liidu internatsionalistlikule poliitikale, mis on suunatud rahvuslike erinevuste tasandamisele ja üheks Nõukogude identiteediks kokkusulatamisele kommunistliku klassiteooria raames. Lisa „kodanlik" on klassivaenlase tunnus ja see tähendab, et selline „natsionalist" on orienteeritud kapitalistlikule elukorraldusele. Natsionalistiks võidi tembeldada lihtsalt selle eest, et isik kuulus Nõukogude Liidus elava rahvusvähemuse hulka. Kodanlikeks natsionalistideks nimetati annekteeritud Balti riikides iseseisvusmeelseid isikuid ja neid, keda selles kahtlustati.