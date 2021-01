Kole lugu: täiskasvanud kanadalastest pooled on kimpus kirjaoskusega

CBC.ca kirjutab, et Kanada täiskasvanud elanike hulgas on üllatavalt palju neid, kellele lugemine, kirjutamine ja numbritega tegelemine probleeme valmistab.

Selle üks põhjus on tõik, et Kanadas leidus pandeemiaeelsel ajal palju töökohti, mis head kirja- ja arvutusoskust ei eeldanud. Meie kiiresti digistuvas maailmas võib see aga probleemiks kujuneda.

Eelnev ei tähenda muidugi, et viletsa kirjaoskusega inimene on täitsa kasutu (võimalusi rahateenimiseks on ju palju ja erinevaid) või et ta ühiskondlikul tasandil kergesti silma jääb.