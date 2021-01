See naine püüab juba enam kui kolm aastat tõestada, et ta pole surnud

Pärast seda, kui naine kohtu otsusega surnuks kuulutati, on ta enam kui kolm aastat teinud tööd selle nimel, et ta ametlikult „ellu äratataks“.

„Ma poleks iial arvanud, et kohtunik võib inimese surnuks kuulutada tema surmatunnistust nägemata,“ kommenteeris naise advokaat. „Kuid hageja väitis ilma ühtegi tõendit esitamata, et proua Pouchain on surnud, ja kõik uskusid teda. Mitte keegi ei vaevunud seda väidet kontrollima.“