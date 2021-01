Kuueaastase poisi loodud värvilahendus jõudiski võidusõiduautole

Pisut hiljem jõudiski pilt naeratavast poisist oma värvilahendusega Era Motorspordi lauale. Poiss pani isegi värvivalikute osas kaasa omapoolse põhjenduse: “Mulle meeldivad kollane, sinine ja punane – ja välgunooled ning leegid on lahedad!”

“Hoki ja võidusõit on mu lemmikud. Mu isale ja vanaisale meeldib ka võidusõit väga ja teie konkursil oli tore osaleda, kuna olime COVID-i tõttu kodus karantiinis,” lisas ta kirja lõppu.

Lisaks sellele, et Oweni värvilahendus on nüüd kantud IMSA LMP2 klassi võistlusauto küljele, kutsuti perekond ka meeskonna erikülalistena esimesele IMSA võidusõidule, mis toimub pärast pandeemiapiirangute leevendamist – et fännid ikka päriselt boksidesse kohale saaksid minna!