Sõiduproov: kui palju vähendavad Eesti külmakraadid elektriauto sõiduulatust

"Elektriauto Hyundai IONIQ võimaldab läbida ühe laadimisega täielikult elektritoitel 412 km," teatas tootja Eesti esindus eelmisel nädalal.

Oma hinnaklassis - ligi 40 000 eurot - on see ülihea tulemus ja ületab isegi masina ametlikku kombineeritud sõiduulatust, mis on ühe laadimisega 311 kilomeetrit.

Forte proovis möödunud nädalavahetusel selle väite vastupidavust ise järele. Seega on autovalik täiesti juhuslik ja haakus vaid laekunud teatest.

Aku sai viimase peal täis laaditud, välistemperatuuriks oli -10 kraadi ringis. Panimegi masina tööle ja...näidikuteplokil ei vaadanud juba enne paigalt liikumist vastu mingit 412 kilomeetrit, ei vaadanud isegi 311 kilomeetrit - oli hoopis 237 kilomeetrit. Seega justkui 175 kilomeetrit väiksem sõiduulatus, kui ametlikus teates kirjas:

Allpoole anname selgituse, miks see nii on. Enne seda panime masina liikuma. Olgu vahemärkusena öeldud, et väga mõnus auto on: loomulikult vaikne, püsib ideaalselt teel ka täiesti jäistes kurvides, stiilse sise- ja välisdisainiga (eriti tuled), suur keskkonsooli ekraan, kerge rool ja kõikvõimalik juhiabielektroonika külluslikult olemas, käigukandi asendavad neli nuppu, nahast ülimugavad istmedki:

Ainult aknad kippusid kliimaseadme Auto-režiimil pidevalt uduseks minema ja tagaklaasilahendus ei võimalda läbi selle just liiga palju näha.

Aga jätkame näitudega, proovisõidu alguses (ikka -10) oli aku laaditud 88 protsenti ja see lubas meile näidikuteplokil sõiduulatuseks 208 kilomeetrit. Kui olin spidomeetri järgi läbinud 140 kilomeetrit (ligi pool sellest linnast väljas), siis oli jäägiks 10 protsenti ja 29 kilomeetrit - ehk siis oleksin nagu läbinud tegelikult 179 kilomeetrit.

Kokkvõttes on seega reaalsus aastal 2021 Eesti talvises kliimas see, et vähem kui 200 kilomeetri läbimise järel tuleb hakata mõtlema, kuhu auto taas paariks tunniks laadima jätta.

Kuidas juhtus aga ikkagi nii, et masin juba enne sõidu algust täislaaditud akuga lubatud palju väiksemat sõiduulatust lubas?