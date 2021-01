Karbist välja: Samsungi tuliuus tipptelefon Galaxy S21

Klassikaliste kõrvaklappide sisendit seadmel ei ole ning puudu on ka SD-kaardi abil mälu suurendamise võimalus - sõltuvast hinnast tuleb leppida 128 või 256 GB mäluga (RAM on korralik 8 GB).

Kõige suuremad muudatused võrreldes eelkäijatega on toimunud S21 tagaküljel. Esiteks on loobutud libedast, läikivast ja sõrmejälgi välja näidata armastavast klaaspinnast ja asendatud see polükarbonaatkattega, mis on matt, üldse mitte libe ja kus sõrmejäljed tõesti välja ei paista. Toonidest on saadaval violett (vt artikli fotot), valge, hall ja vist ka roosa.

Selfie-kaamera kujutab endast väikest musta täppi ekraani ülaosas, nii et ei mingit suurt „kulmu" selle tarvis. Nii sisselülitamise kui helijuhtimise nupud on sarnaselt Note 20 mobiiliga paremas servas.

Asume disaini vaatlema. Esiteks paistab silma, et Samsung on loobunud telefone lõputult piklikuks venitamise plaanist ja siin on tegemist mõistliku pikkuse-laiuse suhtega 19:9. Paistab, et läbi hakkab saama ka ülikumerate ekraaniservade aeg - see mobiil on taaskord lameda ekraaniga, mis peaks olema eriti rõõmus uudis neile, kes mobiilimänge armastavad. Ühtlasi tähendab muudatus seda, et varem kumerustesse ära peidetud mustad servad on nüüd küll väikestena, aga siiski märgatavalt tagasi.

Kaalub see vaid tõesti 170 grammi, ehk koguni 50 grammi vähem kui näiteks Ultra versioon. Ekraani diagonaal on tal 6,2 tolli, nii et tegemist on ühe väiksema Samsungi praegu müügile oleva telefoniga üldse. Siit kättevõtmise järgne esimene mulje ja suur pluss: tegemist on mõnusalt kompaktse seadmega, mitte mingi telliskiviga, mis metsajooksu tehes rinnataskus oma elu elab.

Mis puutub ekraani kvaliteeti, siis resolutsiooni osas on toimunud tagasiminek ja nüüd on näitaks FHD+. Ekraani värskendussagedust kasutaja enam ise valida ei saa ja see on muudetud automaatselt kohanduvaks - maksimaalselt 120 Hz, mis on mobiilimaailma absoluutne tipp.

Põhikaameraid on seadmel kolm: 12 MP ülilainurkkaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 64 MP telefotokaamera. Muuksi linnamäe lähistel olevast nõiapuust tegi ta sellise foto:



...ja Meriküla panga alustest jääpurikatest sellise:

Optiline suum on 3x ja digitaalne kuni 30 x. Millega ma S21 kaamerakomplekti rahul ei ole, on makrovõtete tegemise võimatus. Ehk siis: kärbse jalakarvu selle mobiiliga pildistada ei saa.

Mis on aga väga positiivne, on see, et ekraani integreeritud sõrmejäljelugeri ala on nüüd 1,7 korda suurema pinnaga ja seeläbi on sellele ka sõrmega lihtsam pihta saada. Ülikvaliteetsed on mobiili tavakõlarid, need teevad korralikku, tugevat stereoheli nii et „Räägime asjast" saate iga nuuse, ohe ja ähe on hirmutava selgusega kuulda.

Tehnooloogia osas on kõik parimas korras ja viimase peal. 5G tugi on olemas, lisaks muidugi NFC, Bluetooth, akseleromeeter, barometer, güroskoop, geomagneetiline sensor, lähedussensor, valgussensor. Tarkvaraplatvormiks Android 11. Vee- ja tolmukindel.

Aku on tavapärane 4000 mAh, kuid tublisti on täiustatud energiasäästurežiimi - see õpib kasutaja harjumusi, võimaldab CPU kiiruse piiramist 70 % peale, vähendada heledust 10% jne. Juhtmevaba laadimise võimekus on ka muidugi olemas, laadijat ennast Samsung enam kaasa ei panegi, antakse vaid juhe.

Seadmel on olemas ka puutepliiatsi tugi, nii et on arvatud, et Note-seeria ei pruugi enam üldse jätku saada.

Seade on juba praegu eelmüügis ja hind on S21 puhul isegi üllatavalt väike: 849 eurot. Kingituseks veel Galaxy Buds Live või Pro kõrvaklapid.

Minu hinnang: väga võimas, kompaktne, stiilse välimusega ja mitu head uuendust saanud tipptelefon - tõsine ostusoovitus.