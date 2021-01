Hiinas avastati jäätisest koroonaviirust

Pekingi lähistel asuvas Tianjinis tegutsenud Daqiaodao Food Co., Ltd. suleti, uksed pitseeriti ja selle töötajaid testiti koroonaviiruse suhtes, vahendab Medical Xpress linnavalitsuse teadet.

Puuduvad andmed selle kohta, kas keegi jäätisega maiustanutest viirusega nakatus. Teada on see, et enamus partii 29 000 karbist oli veel müümata. Tianjinis oli kindlalt müüdud 390 jäätist, teisi sihtkohti on jäätise eest hoiatatud.