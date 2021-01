Krista Kodres ja Tauno Kangro avavad suu: Jaak Joala monument on selgelt ebaõnnestunud

Sammas on palju tähelepanu pälvinud ka väljaspool Eestit. Kui näiteks Kaja Kallase erakonnakaaslaste ettepanekud panna hääletusele Venemaaga liitumine Venemaa avalikkuses elevust ei tekitanud, siis Karmini Joala kuju muutus koheselt meemiks venekeelses internetis.

See, et Venemaal Joala vastu endiselt huvi tuntakse on loomulik, kuna kõrvuti Tõnis Mägiga oli Joala 1980ndatel Nõukogude Liidu meelelahutajate kõige teravamas tipus. Karmini Joala mälestusmärki on idanaabri naljamehed nimetanud plagiaadiks Leonid Gaidai komöödiast „Operatsioon Õ", kus on stseen kuidas Šurik mässib joodikust Fedja tapeedirulli sisse, samuti soovitavad irvhambad Karminil toru tagaküljele lisada tagumik. Venemaal võrreldakse Karmini Joalat hiljuti Venemaal avatud šokolaadi Aljonka kujuga, mis meenutas armsa tütarlapse asemel õudusfilmi tegelast ja demonteeriti kuu aja eest.

Viga otsustusprotsessis

Kunstiakadeemia professor Krista Kodres heidab kivi otsustajate kapsaaeda ning leiab, et kui läbi oleks viidud korralik konkurss, siis oleks kogu jama olemata olnud.

„Viga on protsessis. Niipalju kui olen seda protsessi jälginud, siis konkurssi ei korraldatud, see tehti möödaminnes Kujurite Liidust, mis on üks Kunstnike Liidu allorganisatsioone. Tulemus oleks olnud palju parem, kui oleks valitud erinevate tööde vahel ning otsuse oleks teinud korralik kompetentne žürii. Isegi Viljandi linnakunstnik jäi selles küsimuses eriarvamusele. Otsustusprotsess oli täiesti ebaadekvaatne."

Kodres tunnistab, et Karmini Joala mälestusmärk talle ei meeldi.