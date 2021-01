Tuleviku kosmoseaparaate viib edasi aeglane põlemine

Pikka aega on kosmosesõidukitele vajaminevat energiat andnud päikesepaneelid, akud ja radio­-isotoopgeneraatorid. Mõõte­instrumendid, kaamerad, navigatsioonisüsteemid ja muu selline vajavad elektrit ja ka soojust, et kosmoses töötada, ning sama kehtib ka kulgurite kohta, mida kasutatakse mõne planeedi pinna uuri­miseks.

NASA eraldas uute voolu­allikate arendamiseks 2020. aastal raha kahele teadusrühmale, üks neist on Kesk-Florida ja teine Texase ülikoolist. Keerulisim ülesanne on saada energia­allikas energiat andma kontrollitult ja stabiilselt, et see peaks pikkadel missioonidel algusest lõpuni ühtlaselt vastu.