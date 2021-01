Uskumatu: sõiduauto juhilubade eksamitel kukub läbi enam kui pool taotlejatest

Ent koguni 3661 juhikandidaati tegi B-kategooria sõidueksamit koguni 4-9 korda ning 260 juhikandidaati tegi B-kategooria eksamit rohkem kui 10. korda. Sõidueksamil käis ka isik, kellele oli see 29. katse. Teooriaeksamil käis aga inimene, kellele oli see 33. katse.

Sõidueksamitel eksiti 5203 korda liiklusohutuse reeglite vastu, mis tähendab, et nendes situatsioonides oleks võinud juhtuda liiklusõnnetus, kui eksamineerija ei oleks sekkunud. 4428 korda eirati punast või kollast foorituld, 3979 korda oli probleemiks sõidukiga teel paiknemine, 3669 korda ületati sõidukiirust või sõideti liiga aeglaselt ja takistati teisi liiklejaid ning 1595 korda ei antud teisele liiklejale teed ehk eesõigusega liigelnud sõidukit ei lastud läbi.

A-kategooria ehk kaherattaliste sõidueksameid võeti möödunud aastal vastu 3001 korral, mille sooritas 78% eksamineeritavatest. C- ja CE-kategooria ehk veoki sõidueksameid võeti vastu 5101 korral, mille sooritas 67% eksamineeritavatest. T-kategooria ehk traktori sõidueksameid võeti vastu 677 korral, mille sooritas 70% eksamineeritavatest. D-kategooria ehk bussi sõidueksameid võeti vastu 769 korral, mille sooritas 60% eksamineeritavatest. Trammi sõidueksameid võeti vastu 27 korral, mille sooritas 85% eksamineeritavatest.

Sõidueksamile ei ilmunud möödunud aastal 745 isikut, mis tähendas, et need sõidueksami ajad jäid kasutamata. Ilmumata jätmised kokku arvestatuna tähendab, et üks eksamineerija oli 124 tööpäeva ilma tööta.