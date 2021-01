Tesla "rahvaauto" võib tootmisse jõuda juba 2022. aastal

Hiljuti Hiina valitsusele seoses Tesla Shanghai gigatehasega esitatud dokumentides on mainitud kolmanda, odavama elektriauto tootmise alustamist aastal 2022. Projektiga seoses on tööle võetud inimesi ja võetud vastu disainikavandeid, kirjutab Accelerista.com.

Sõiduki tootmine olevat heaks kiidetud juba septembris 2020 ning tootmiskinnitus peaks tulema selle aasta märtsis.

Konkreetseid andmeid on hetkel vähe, kuid senise info põhjal põhineb mudel Model 3 šassiil ja kasutab uusi Panasonicu 4680 akusid, mille kasutuselevõtul on eesmärgiks sõiduulatuse parandamine 54% võrra.

Uusi akusid kasutavad akupakid saavad olema šassiis kandev element – erinevalt näiteks Hiina elektriautotootjast NIO, kelle masinates on akupakid hõlpsalt vahetatavad.

Skeptitsism Tesla “odavauto” suunal on loomulikult õigustatud – kusagil pole öeldud, et 2022 on aasta, mil sõiduk ka avalikkuse ette tuuakse.

Lisaks on 4680 akud alles mõni kuu arenduses olnud ja Tesla on oma tootmisgraafikutest maha jäämise poolest kurikuulus. Kuigi eelmisel aastal toodeti rekordilised pool miljonit sõidukit, on laual ühekorraga väga palju tööd.

4680 tootmisvalmidus peaks saabuma väga varsti ning plaani kohaselt hakkab neid tootma Tesla. Arvestades plaanitud tootmismahte, on neid akusid vaja aga palju rohkem, kui Tesla ise toota suudaks. Seetõttu on Panasonic sõnanud, et tootmisel ei paku Tesla neile konkurentsi, sest vajab tõenäoliselt plaanide täitmiseks Panasonicu abi.

Selge on igatahes see, et kui sellise hinnaga elektriauto müügile tuleb ja on mõistliku sõiduulatusega, ei paista ühtki põhjust, miks sellest ei peaks saama Tesla populaarseim mudel.