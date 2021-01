Ravimiamet selgitab: mida kujutab endast Moderna COVID-19 vaktsiin?

Moderna vaktsiin mRNA-1273 on koroonaviiruse poolt põhjustatud haiguse (COVID-19) vältimiseks mõeldud vaktsiin 18-aastastel ja vanematel inimestel. Vaktsiin ei sisalda viirust ennast ega ole võimeline COVID-19 haigust tekitama. Selle asemel sisaldab vaktsiin mRNA molekuli, mis annab organismile juhised, kuidas toota ogavalku. Oluline on see seepärast, et ogavalk on koroonaviiruse SARS-CoV-2 pinnal olev molekul, mis aitab viirusel inimese keharakkudesse siseneda.