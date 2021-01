Tele2 ehitab Eestis 5G võrgu Nokia tehnoloogiaga

Ettevõtte teatel kasutatakse Nokia tehnikat just 5G tuumikvõrgu ja vajalike pilvelahenduste loomisel. Ehitustööd loodetakse kõigis riikides käima lükata veel sel aastal.

Tele2 on Rootsis 5G võrgu käivitanud juba enam kui 30 linnas. Eestis pole valitsus suutnud veel operaatoritele vajalikke sagedusigi välja jagada.

Telia kasutab 5G võrkudes Ericssoni tehnikat. Elisa partneriks on kuni siiamaani olnud Huawei, kuid see on riigi julgeolekuasutuste survel välja vahetatamas, kuna Eesti kaitsepartner USAs peab Hiina tehnikat endale liiga suureks konkurendiks ja julgeolekuohuks.