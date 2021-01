VIDEOD | Galaxy S21 – Samsung esitles oma selle aasta tipptelefoni

Galaxy S21 Ultra tagaküljel on kokku neli kaamerat. 12 MP ülilainurkkaamera, 108 MP lainurkkaamera ning kaks telefotokaamerat, mõlemad 10 MP. Ees on seadmel ülivõimekas 40 MP selfikaamera.

„Nagu nimest võib järeldada, on Galaxy S21 Ultra meie kõige võimsam mudel S21 seerias. Sellel on kõige suurem ekraan, võimsaim sisu ja parimad kaamerad. Seade on mõeldud neile, kelle telefon peab olema tehnikavaldkonna absoluutne tipp. Märkimisväärse uuendusena on S21 Ultra mudelile lisatud ka Samsungi Note seeriast tuntud S Pen puutepliiatsi tugi, mis tähendab, et soovi korral on võimalik pliiats telefonile lisaks muretseda ja selle hoiustamiseks toome koos telefoniga turule ka spetsiaalsed kaaned, kuhu puutepliiats sisse käib," sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

"Arvutimaailma" karbist-välja videot vaata siit:

Galaxy S21 ja S21+ mudelitel on tagaküljel kolm kaamerat - 12 MP ülilainurkkaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 64 MP telefotokaamera.

Kõigi telefonide kaameratega on võimalik salvestada kõrge kvaliteediga 8K videot. Uuendusena on telefonidele aga lisatud funktsioon 8K Video Snap, millega saab valida mõne kindla kaadri 8K videost ja muuta see hoopis fotoks. Kõigil telefonidel on olemas Samsungi Space Zoom suumimistehnoloogia, mis lubab S21 ja S21+ mudelitel objektidele 30x lähemale ja S21 Ultra mudelil isegi 100x lähemale suumida. Lahendusele on lisatud ka suumilukustamise võimalus, mis stabiliseerib pilti suumimise ajal, et lõpptulemus ei jääks udune.

Eespool on S21 Ultral 6,8-tolline QHD+ resolutsioonida Dynamic AMOLED 2X ekraan, mis pakub ka eelmisel S20 mudelil olnud 120 Hz värskendussagedust. Erinevus varasemate mudelitega on aga see, et kasutajad ei pea enam valima 120 Hz värskendussageduse ja QHD+ resolutsiooni vahel. Sujuvat ekraanivärskendust saab nüüd nautida ka teravas QHD+ resolutsioonis. Lisaks kohandab telefon ekraani värskendussagedust automaatselt, et akut säästa siis, kui kiiret värskendussagedust mingi tegevuse tarbeks vaja ei ole.

Väiksematel S21 ja S21+ mudelitel on vastavalt 6,2-tolline ja 6,7-tolline 120 Hz värskendussageduse ja FHD+ resolutsiooniga Dynamic AMOLED 2X ekraan.

Akumahtu jätkub kõikidele mudelitele piisavalt. Kõige suurem aku, 5000 mAh, on Galaxy S21 Ultra mudelil, millele järgneb S21+ 4800 mAh ja S21 4000 mAh akuga. Lisaks toetavad telefonid Samsungi Super Fast Charging kiirlaadimist ja Fast Wireless Charging juhtmevaba laadimist. Samuti on kõiki telefone kasutada ka teiste juhtmevaba laadimist toetavate seadmete laadimiseks kasutades Wireless Powershare funktsiooni, milleks tuleb seade asetada telefoni tagaküljele.

„Meie andmetel kasutavad aina enamad Galaxy seadmete omanikud aksessuaare, mis on neil juba olemas, seega ei ole keskkonna säästmise eesmärgil meie värskete Galaxy seadmete karpides laadimisadapterit ja kõrvaklappe. Oluline on märkida, et meie telefonides on USB-C standard kasutusel juba 2017. aastast, mis tähendab, et uut telefoni on võimalik laadida kõigi selle aja jooksul turule toodud seadmete laadijatega. Karbis on siiski kaasas USB-C kaabel, millega saab telefoni andmeid edastada ja kasutada laadimiskaablina," sõnas Aasma.

Kõik uued telefonid on IP68 standardile vastavalt vee- ja tolmukindlad ning kõigil mudelitel on AKG seadistatud stereokõlarid. S21 Ultra ja S21+ omavad veel lisaks kiireks failijagamiseks mõeldud UWB (ultra wideband) tehnoloogiat ning S21 Ultra mudelil on ka Wi-Fi 6E tugi eriti kiire internetiühenduse saavutamiseks.

Galaxy S21 seeria telefonid toetavad ka 5G mobiilsideühendust. S21 telefone saab eeltellida alates tänasest ja poodidesse tulevad seadmed 29. jaanuaril.