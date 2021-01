Härma: loodame sel aastal vaktsineerida pooled eestlased

„Et nakkushaigust elimineerida, oleks vaja ikka üle 95% hõlmatust, kuid praegu piisab ka, kui vanemaealistel inimestel on kaitse. Nooremaealised inimesed põevad koroonat üldjuhul kergelt ja nende seas ei ole nii palju hospitaliseerimisi,” ütles Fortele terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Härma sõnul loodab ta, et selle aasta jooksul õnnestub vähemalt 40% inimesi vaktsineerida. „Ka see annab juba kindlasti mingi karjaimmuunsuse efekti,” märkis ta.

„Loodan, et enamik Eesti inimesi saab vaktsineeritud 2021. aasta kolmandaks kvartaliks,” ütles Oona.

„Siis, kui riskirühmade inimesed on kaitstud ja tervishoiusüsteemi koormus väheneb nii, et plaaniline ravi on täies mahus taastatud. Siis peaks hädaolukord lõppema ja kui midagi uut peale ei tule, taastuma ka ehk normaalne töö ja põhitegevused,” pakkus Härma.