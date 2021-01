INTERVJUU | Sami Seppänen: riik sunnib Elisa kohtusse

Ütelge, miks Eestis ei ole täna ikka veel 5G-d?

On kaks omavahel seotud põhjust. 5G saab olla ainult siis, kui on sagedused. Esiteks jäi riik jänni 5G sageduste väljajagamisel ning siis tekkis Huawei küsimus. Täna on selge see, et sagedusi ei saa konkursil välja jagada enne, kui on selge Huawei teema - kui riik on võtnud määruse vormis seisukoha, milliste tarnijatega ja millistel tingimustel on üldse võimalik võrku teha.

Otsene vastus on, et Eestil ei ole 5G-d, kuna riik ei ole suutnud selgeks teha, kuidas julgeoleku vaates reguleerida 5G-d.

Me oleme täna, 13. jaanuaril 2021 olukorras, kus meil on valitsuskriis. Teie viidatud valitsuse määrus plaaniti vastu võtta järgmisel nädalal. Kas on teil on hirm, et see kriis, uue valitsuse ja IT-ministri tulek võivad 5G tulekut veel määramata ajaks edasi lükata?

Järgmise nädala neljapäeval nüüd seda päris kindlasti vastu ei võeta. Ma arvan, et uuel valitsusel on palju teisi asju teha.