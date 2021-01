Maailma vanim looma kujutav koopamaaling valmis inimeste poolt, kes on juba täpselt nagu meie!

Maaling leiti Sulawesi saare kõrvalises orus asuvast Leang Tedongnge koopast. See annab seni vanima tõendi inimasustusest selles piirkonnas.

„Inimesed, kes selle tegid, olid täiesti tänapäevased, nad olid täpselt nagu meie, neil olid kõik võimed ja tööriistad, et teha igasuguseid maalinguid, mida tahtsid,” ütles ajakirjas Science Advances joonise kohta avaldatud ülevaate kaasautor Maxime Aubert.

Dateerimisspetsialist Aubert tuvastas kaltsiitkihi, mis oli maalingu peale moodustunud, ning kasutas uraani isotoopidel põhinevad dateerimismeetodit, et teha kindlaks, et see kiht oli 45 500 aastat vana.