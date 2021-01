Tehnikaülikooli neuroteadlased uurivad levinud silmahaiguse tekkepõhjuseid

Seda haigust diagnoositakse ainuüksi Euroopas elanikel vanuses 40+ ligi 5%-l. Tegemist on kaasasündinud nägemispuudulikkusega, mis avaldub alles keskeas. Haiguse esimesed sümptomid - villid sarvkestas - meenutavad esmapilgul kaed. Haigus progresseerub vananedes silma keskpaigast üle kogu sarvkesta, selle kulg varieerub indiviiditi ning raskematel juhtudel kulmineerub nägemisvõime lõpliku kaotusega.

„Hetkel on Fuchsi sarvkesta düstroofia ainukeseks ravivõimaluseks sarvkesta operatsioon, mille käigus vahetatakse patsiendi sarvkest täielikult välja. Selline ravimeetod on aga komplitseeritud, kuna eeldab kindlasti doonorkoe olemasolu. Ebameeldiva operatsiooni vältimiseks töötame selle nimel, et paremini mõista Fuchsi tõve tekkepõhjuseid ning leida selle ennetusvõimalusi," ütles professor Timmusk.

Inimese geneetiline materjal - DNA - põhineb neljal erineval nukleotiidil (lihtsustatult tähestikul A, T, C ja G). Nende erinevad kombinatsioonid teevad meist tegelikult selle, kes me oleme. DNAs leidub ka nn kordusjärjestusi ehk mingid kombinatsioonid meie geneetilises materjalis võivad korduda järjestikku kümneid ja sadu või isegi tuhandeid kordi. Sellised kordusjärjestused on aga oma olemuselt ebastabiilsed, varieerudes oma pikkuselt erinevate indiviidide vahel ning ka sama inimese eri kudedes.

Tõnis Timmuski uurimisrühmal ilmus väljaandes Scientific Reports Fuchsi tõvest artikkel "The Fuchs corneal dystrophy-associated CTG repeat expansion in the TCF4 gene affects transcription from its alternative promoters"

„Teatud kordusjärjestuste liiga pikaks muutumine võib põhjustada nn nukleotiidkorduste haigusi. Enamikel juhtudel on sellised haigused tingitud kolme nukleotiidi pikkuste korduste ebanormaalsest suurenemisest ning selliseid haigusi nimetatakse seetõttu ka trinukleotiidhaigusteks," selgitab artikli üks juhtautoritest, doktorant-nooremteadur Alex Sirp.