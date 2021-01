Autohinnang: Renault Megane pistikhübriid – üks mõnusamaid universaale üldse

Nii ongi, mõtlen nüüd tagantjärele. Linnast Pärnu suunas välja sõites näitab näidikute ekraan järelejäänud sõiduulatuseks 360 kilomeetrit. 150 kilomeetrit hiljem on näiduks 350 kilomeetrit. Hõõrun silmi - olen ma ikka sõitnud...

Midagi uskumatut pole siiski sündinud. Esiteks on, niisiis, masinal peal kaks mootorit: 1,6-liitrine ja 160 hj bensiinimootor ja 117 kW elektrimootor. Neist esimene võttis minu testimiste käigus keskmiselt kütust veidi üle 5 liitri sajale. Teine on lisaks pistikust laadimise võimalusele ammutamas lisaenergiat pidurdusjõust (linnasõidul eriti hea, kui automaatkäigukast panna asendisse B).

Nii kujuneb keskmiseks kütusekuluks vaid 1,3 liitrit sajale. Oludest lähtudes kasutab automaatika vaid elektrimootorit ja kuna linnaoludes ennustati mulle läbisõitu väiksemaks, kui see linnast väljas sõites oleks, siis ongi tulemuseks see, et sain teise Eesti otsa sõidetud kütust sisuliselt kulutamata. Müstika lahendatud. Renault ise on välja arvutanud, et aastas peaks sellise auto kütuse peale kokku kuluma vaid 176 eurot.

Ei luisanud ma Vändra naisele ka auto sõiduomadusi kirjeldades. Universaalile omaselt pikale ja mahukale kerele vaatamata on suutnud Renault leiutada sedavõrd ergonoomilise komplekti, et tõesti talvistele teeoludele vaatamata tundsin end äärmiselt kindlalt autoroolis ka kõige libedamaid külavaheteede kurve läbides. Ühel hetkel lihtsalt ei märkagi rooli, see on sedavõrd kerge ka kurvides, et auto juhtimine toimub alateadlikult.

Auto rool on äärmiselt kerge, auto istub teel justkui valatult, veojõukontroll toimis suurepäraselt, põhivarustuses töötab elektrooniline stabiilsuskontroll, ei mingit üle- ega alajuhitavust - ühesõnaga tuleb ausalt tõdeda, et auto juhitavusega on kõik parimas korras.