Teadus

AstraZeneca võib olla järgmine heakskiidu saav vaktsiin www.imago-images.de/Scanpix

Euroopa Liit on tänaseks liikmesriikide nimel heaks kiitnud kahe ravimitööstuse – Pfizeri/ BioNTechi ja Moderna – koroonavaktsiinid ning esimesed doosid on hakanud jõudma ka Eestisse. Paneme pildi kokku – kui palju Eesti neilt kahelt tootjalt vaktsiini saab, miks ollakse graafikust maas ja millised on tarnegraafikud.