"Cyberpunk 2077": edukas videomäng, mis tõi tootjale kaela kohtuasja ja tarbijakaitse

Vahel ikka juhtub, vähemalt mis kohtuasju puudutab. Meenuvad näiteks Rockstar oma "Grand Theft Auto" seeriaga ja möödunud aastast Epic Gamesi "Fortnite'iga".

Aga hetkel on sellega seotud kuulsaim lugu muidugi poolakate CD Projekt Red (edaspidi lühidalt Red) oma hiljuti ilmunud eeposega "Cyberpunk 2077".

Red'il kulus paljude poolt põnevusega oodatud eepilise videomängu valmistamiseks kaheksa aastat, aga tarkvara oli ilmudes ikka vigu täis nagu sigu – eriti konsoolivariandid. Seda kohe niivõrd hullult, et kõigil soovijatel anti peagi võimalus ost tagastada ja raha tagasi saada.

See kõik ei paistnud rikkuvat läbimüüki, küll aga tõi Red'ile kaela kollektiivhagi investorite poolt, kes nägid firma aktsiahinna marulise tõusu järel paraku ka selle rutulist kukkumist.

Mis samuti hull, Poolast kuuldub, et Red'i juhtumi on uurida võtnud ka sealne konkurentsi- ja tarbijakaitse amet (UOKiK). Viimase esindajaid huvitab, et kuidas firma oma vigu parandab ja kas nii vigase videomängu müügiletoomist võib käsitleda tarbijahuvide kahjustamisena.

Halvimal juhul võib Red'i oodata trahv kuni kümnendikuni aastakäibest ja kohustus mängu ostnutele nende soovi korral raha tagastada (mis, nagu mainitud, on juba pakkumisel).

CD Projekt Red on tänu nii "Cyberpunk 2077"-le kui ka muuhulgas "The Witcher'i" seeriale suutnud kodumaale Poolale ülemaailmse popkultuuri areenil omajagu feimi tuua, seega on karistused firma ebaõnnestumiste eest ilmselt mõnevõrra karmimad, kui suvalise videomänguarendaja puhul oleks.

Lisaks on see järjekordne kurb näide selle kohta, kuidas tehnoloogiahuvilised on nõus oma ihaldatud kauba nimel nõus palju alla neelama ja andestama (siia võib lugeda ka videomänge). Nii et "2077" on ühtlasi suur ebaõnnestumine kui ka ärilises mõttes suur õnnestumine...